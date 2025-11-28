Star Academy : Bigflo & Oli offrent des cadeaux exceptionnels aux élèves !



Surprise de taille pour les académiciens ! Quelques jours après leur visite très remarquée au château de Dammarie-les-Lys, Bigflo & Oli ont tenu à gâter les élèves de la Star Academy… et ils n’ont pas fait les choses à moitié.











Les deux frères toulousains ont fait parvenir hier soir plusieurs cadeaux aux apprentis chanteurs. À chacun d’eux, ils ont offert un pass 3 jours pour le Rose Festival, leur propre festival qui se tient chaque année au mois d’août et qui attire des milliers de spectateurs. Une attention qui a évidemment fait l’unanimité auprès des élèves, ravis de pouvoir assister à l’un des plus gros événements musicaux de l’été.

Mais Bigflo & Oli ne se sont pas arrêtés là : pour l’ensemble de la promotion, ils ont également fait livrer une Nintendo Switch 2 accompagnée de Mario Kart ! Une première historique : jamais encore des jeux vidéo n’avaient fait leur entrée dans le célèbre château de Dammarie-les-Lys.

Résultat : les académiciens ont improvisé hier soir une grande soirée Mario Kart, entre éclats de rire, compétitions improvisées et bonne humeur générale. Une parenthèse ludique qui tombe à pic au milieu d’une saison particulièrement intense.



Une belle preuve de générosité de la part de Bigflo & Oli, qui confirment encore une fois leur proximité avec la nouvelle génération d’artistes. Quant aux élèves, nul doute qu’ils se souviendront longtemps de cette soirée pas comme les autres !

