Un Si Grand Soleil du 18 novembre : les derniers mots d’Eliott, Charles déraille (résumé épisode 1795 en avance)

Un si grand soleil du 18 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1795 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 18 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eve lit la lettre d’Eliott. Il lui dit qu’elle doit être en colère mais il devait quitter Montpellier. Il dit qu’il n’a pas été un bon fils et il lui demande pardon. Eliott dit à Eve qu’il va changer, il la recontactera dans un ou deux ans et ils seront heureux. Il lui dit de faire signe à Charles, ils sont les deux seules personnes à l’avoir soutenu. Eve pleure, Manu est à ses côtés.

Emma réveille Lucas, il est en retard pour les tracts. Il dit avoir oublié de lui dire, il a arrêté. Il ment en disant qu’il va compenser avec des heures supplémentaires chez L Cosmétiques. Emma est soulagée.



Le juge Laplace annonce à Nathalie Gimenez qu’elle est mise en examen pour trafic de stupéfiants, ainsi que pour avoir commandité le meurtre d’Eliott Faure. Elle assure ne pas l’avoir fait tuer, ce n’est pas elle. Levars assure contester toute implication dans ce meurtre mais le juge rappelle les faits accablants de l’instruction.

Eve et Manu marchent sur la plage. Eve dit à Manu qu’elle se sent vide, elle se dit que la vie est ironique… Elle se sent coupable. Manu lui assure que son fils l’aimait, elle ne doit pas en douter. Eve avoue avoir douté et avoir été en colère contre lui. Elle lui dit qu’elle n’est plus une mère, elle ne sait pas comment elle va faire pour vivre sans lui. Manu lui dit qu’ils vont faire ça un jour après l’autre et elle va y arriver, il la prend dans ses bras.

Sybille montre à Dimitri et Lucas où elle stocke la marchandise, elle leur demande d’être discrets avec les voisins quand ils viendront. Dimitri trouve que c’est bien rodé, personne ne se doute de rien. Mais Lucas n’est pas dupe, il pense que c’est évident qu’ils s’en doutent. Sybille les paie, elle les félicite et leur donne de nouvelles marchandises. Elle demande à Lucas de rester pour lui parler.

A la clinique, Charles lit la lettre d’Eliott, il est bouleversé. Eve lui dit qu’il était son meilleur ami, il l’aimait beaucoup et elle aussi le remercie d’avoir toujours été là pour lui.

Sybille donne de l’argent en plus à Lucas, il ne comprend pas. Elle lui propose un partenariat avec des responsabilités et une meilleure rémunération. Lucas dit que c’est surement aussi plus illégal et plus risqué. Il ne préfère pas savoir, il refuse. Sybille dit qu’elle n’insiste pas et le libère.

Aux Sauvages, Alix déjeune et demande la note à Emma. Elle s’excuse pour l’autre jour vis à vis de Lucas, elle ne pensait qu’il prendrait les choses si mal. Emma ne comprend pas, elle ne savait pas qu’il lui avait parlé. Alix lui parle de la visite de Lucas à la galerie… Elle lui demande si ça se passe bien entre eux, Emma assure que oui. Alix lui dit que c’est précieux et lui tient la main avant de lui dire au revoir.

Lucas prend les photos des objets de luxe et les met en vente. Il cache l’argent dans un tiroir… Plus tard, il retrouve Emma qui s’étonne qu’il ait déjà fini ses heures supplémentaires. Il a pris des places de concert pour ce soir, Emma est surprise et pense que ce n’est pas le moment. Victor l’encourage à profiter.

Ça sonne chez Muriel, c’est Eve. Elle rechigne mais ouvre. Elle lui dit qu’elle ne veut plus qu’elle vienne, Eve lui tend la lettre d’Eliott pour qu’elle la lise. Eve dit avoir hésité à lui montrer car Eliott n’a pas un seul mot pour elle. Eve trouve ça injuste, elle a fait énormément pour lui. Elle ajoute qu’elle ne savait pas ce qu’Eliott allait faire et si elle avait su elle l’aurait arrêté. Muriel la croit. Eve dit que c’est cruel d’être privé de son enfant… Muriel s’excuse, elle est sans grand-mère et doit voir Toma.

A la clinique vétérinaire, Charles a une vision d’Eliott. Il dit ne pas lui en vouloir… Charles dit qu’il l’a privé de son fils mais Eliott dit qu’il déconnait, il l’a libéré. Il lui dit qu’il le pardonne. Ils se prennent dans les bras, Charles pleure et Eliott se met à l’étrangler ! Il s’effondre au sol, seul, et pleure.

