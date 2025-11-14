Star Academy du 14 novembre : le 5ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)



Star Academy du 14 novembre 2025, le prime 5 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le 4ème prime en direct de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un quatrième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 14 novembre 2025, le programme du prime des équipes

Ce soir, c’est le cinquième prime évènement de la Star Academy. Pour cette nouvelle soirée spéciale anciens, les académiciens accueillent Vitaa, Marine, Julien Lieb, Marguerite, Franck, Ebony, Lénie, Victorien, Anisha, Enola et Louis Albi. Héléna partagera un duo avec Théo P. en direct du zénith d’Angers. Ensemble, ils partageront des duos mais aussi les hymnes des 3 saisons précédentes !

Après Mehdi, Lenny et Noah, qui sera le 3ème élève à quitter l’aventure ?



La liste des chansons du prime

Les duos avec les artistes

– Vitaa avec Victor et Léo sur un medley

– Marine et Ambre « Restes d’Averses »

– Julien Lieb et Bastiaan « Autrement »

– Héléna et Théo P. « Tout a changé, rien a changé » (en direct du zénith d’Angers)

– Marguerite avec Mélissa et Lily « Les filles les meufs »

– Franck et Victor « Pour ne pas vivre seul »

– Ebony et Lénie seront avec Sarah et Léa sur un medley Beyoncé

– Enola et Jeanne « Si j’étais un homme » de Diane Tell

– Anisha et Léa sur « Hallelujah »

Les collégiales

– Hymne « Voulez-vous ? » d’Abba

– Hymne de la saison 2022 « Ne partez pas sans moi » avec Anisha, Enola, et Louis

– Hymne de la saison 2023 « Au bout de mes rêves » avec Julien, Lénie et Victorien

– Hymne de la saison 2024 « Recommence moi » avec Marine, Marguerite, Franck, Ebony et Charles

Les grands moments du prime

– L’auto-portrait : Jeanne (« La bohème », « La Seine », « Mon idole », et son titre « Respire fort »)

– Le Face à Face : Sarah et Ambre accompagné de Charles Doré sur « Skyfall » d’Adele

– Le tableau chanté / dansé : Anouk « Vampire » d’Olivia Rodrigo

– La battle du top 3 : Anouk, Bastiaan et Mélissa sur « Je reviens te chercher » de Gilbert Bécaud.

Les chansons des nommés :

– Ema « Secret » de Louane

– Léane « Tu n’es plus là » d’Amel Bent

– Théo L. « En apesanteur » de Calogero

VIDÉO Star Academy du 14 novembre, la bande-annonce

Sondage Star Academy nominations, quelle équipe voulez voir rester ?