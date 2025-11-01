Star Academy du 1er novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 1er novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens au château.











Les élèves se préparent et tous, sauf les nommés, partent direction le plateau du prime pour les répétitions. Bastiaan répète son tableau chanté / dansé.

Au château, les nommés répètent leurs chansons pour le prime avec Marlène au théâtre.

Sur le plateau, Ambre dit au revoir aux autres. Elle part pour Cannes pour chanter avec Kendji Girac aux NRJ Music Awards !



Léa et Anouk répètent avec Belinda Davis, avec qui elles vont chanter « I have nothing » de Whitney Houston. Sofia les coachent, Anouka craque et se met à pleurer.

Théo P. s’entraine pour sa rencontre avec Ed Sheeran sur le prime.

A Cannes, Ambre arrive au Palais des Festivals. Elle est accueillie par Charlotte Cardin, la marraine de la promo. Elle peine à réaliser ce qui lui arrive.

Les répétitions continue pour les nommés avec Marlène. Et les nommés écrivent ensuite leurs lettres pour les autres en cas d’élimination.

Aux NMA, Kendji rejoint Ambre pour répéter sur la scène du Palais des Festivals. Elle fait une petite erreur de parole mais Kendji est confiant et la rassure. Et elle monte ensuite les fameuses marches aux côtés de Kendji ! Elle retrouve Marine et fait la connaissance de Pierre Garnier et Mosimann.

Tous les élèves rentrent au château pour la dernière soirée avec Ema, Lenny et Noah, qui font leurs valises. Ils sont tous réunis dans le salon pour voir Ambre et Kendji en direct des NMA ! Ils sont impressionnés et l’applaudissent.

Kendji félicite Ambre après sa prestation tandis qu’au château les élèves vont se coucher.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 1er novembre

