Plus Belle La Vie spoilers : Patrick proche de la vérité, Ophélie va loin, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 3 au 7 novembre 2025)

Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 3 au 7 novembre 2025 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans la série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur l’empoisonnement des résidents et la mort de Basile.







Alors que la police comprend que Basile avait certainement un complice qui a fini par le tuer, Laura, Morgane, Jules et Vadim sont placés sous protection. Patrick fait alors le lien entre les victimes : le concours des forces spéciales Sud Est et Delmas !

Pendant ce temps là, alors que Djawad accompagne Ariane à la clinique pour l’avortement, il suit les conseils d’Aya et lui dit ce qu’il ressent. Ariane renonce finalement, ils vont garder le bébé ! Ariane sait qu’elle doit maintenant parler à Zoé.



Quant à Ophélie, elle n’a pas décidé de se faire oublier, bien au contraire ! Elle fait appel à Maître Bataille pour faire tomber Vanessa, qu’elle accuse d’avoir piégé son frère, Victor, en faisant placer de la drogue dans sa voiture.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 novembre 2025

Lundi 3 novembre 2025 (épisode 455) : L’enquête policière progresse, mais des zones d’ombre persistent. Luna découvre que son amie lui a caché des informations. Pendant ce temps, au Mistral, Thomas essaie d’être discret dans ses actions, mais Baptiste n’est pas dupe et remarque son comportement suspect.

Mardi 4 novembre 2025 (épisode 456) : Morgane est en proie à l’inquiétude alors que les policiers font une découverte macabre. Louis et sa compagne sont pris au dépourvu par une visite inattendue. Pendant ce temps, au Mistral, Aya encourage Djawad à s’ouvrir et à exprimer ses sentiments.

Mercredi 5 novembre 2025 (épisode 457) : Les enquêteurs rassemblent les derniers éléments de l’affaire, conscients de l’urgence de la situation. Au palais de justice, Alice, malgré ses bonnes intentions, se heurte à un accueil glacial. Thomas, bien qu’ayant réussi son baccalauréat, éprouve un sentiment d’insatisfaction.

Jeudi 6 novembre 2025 (épisode 458) : Les policiers sont confrontés à une situation d’urgence, mettant en danger plusieurs résidents. Pendant ce temps, Ariane appréhende une discussion difficile avec sa fille. Chez les Kepler, Ulysse fait face aux conséquences d’une mauvaise nouvelle, l’obligeant à régler ses comptes.

Vendredi 7 novembre 2025 (épisode 459) : Au Mistral, Chabrol vient interroger Djawad sur ses relations avec un ancien détenu. Les Mistraliens s’accordent à dire que son comportement n’est pas net. Dans l’enquête des policiers sur une mort mystérieuse, des éléments continuent de semer le trouble.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 3 au 7 novembre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…