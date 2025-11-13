Star Academy estimations : Théo L. et Léane au coude à coude, Ema en baisse (SONDAGE)



Publicité





Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à la veille du prochain prime, qui verra l’élimination de l’un des trois nominés : Ema, Léa ou Théo L.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Théo L. et Léane sont au coude à coude !







Publicité





Théo L. est devant avec 41,06% tandis que Léane est juste derrière avec 40,69% des votes de notre sondage. De son côté, Ema est loin derrière et en baisse avec 18,26%. Les votes s’annoncent donc très serrés cette semaine et rien n’est joué !

Rappelons que les téléspectateurs auront la possibilité de sauver l’un des trois nominés. Les deux autres verront ensuite leur sort entre les mains des académiciens, qui voteront vendredi soir, en fin de prime, pour déterminer celui qui retournera au château.



Publicité





Alors, qui mérite de rester ? Qui doit quitter l’aventure ? À vous de trancher en votant pour votre candidat préféré et en partageant votre opinion dans notre sondage. Bien sûr, ce sondage est purement indicatif : seuls vos votes officiels comptent !

A LIRE AUSSI : Star Academy 2025 : découvrez le top 3 de la semaine 4 !

Sondage Star Academy nominations semaine 4

Qui doit rester au château ? Ema Léane Théo L. Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.