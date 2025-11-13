Demain nous appartient du 13 novembre : la série déprogrammée, Judith et Jordan vont-ils s’en sortir ? Réponse !



Publicité





Demain nous appartient du 13 novembre 2025, déprogrammation de DNA – Exceptionnellement ce jeudi soir, TF1 déprogramme votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, la chaîne diffusera l’édition spéciale « 13 Novembre, 10 ans après ».











Publicité





Demain nous appartient du 13 novembre 2025 – déprogrammation

Mais la bonne nouvelle, c’est que votre série quotidienne sera de retour dès demain, vendredi 14 novembre 2025 à 18h30.

Jordan et Judith alertent encore Karim

Si vous êtes pressé d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans le prochain épisode vendredi soir, on peut déjà vous révéler que Judith et Jordan vont s’en sortir face à Luc Colin. Alors que le parrain de Diane et Esmée est armé, Jordan et Judith sont terrifiés et cachés derrière sa voiture… Un chat miaule, Luc croit que c’est lui qui a fait tomber le pot de fleur et rentre chez lui !

Le lendemain, Judith et Jordan se rendent au commissariat pour alerter Karim mais il minimise… Il rappelle qu’il est agent de sécurité, il a un permis de port d’arme, et eux étaient en infraction après la violation de domicile. Il leur demande une nouvelle fois d’arrêter et de laisser les Colin tranquilles !



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Diane et Esmée disparaissent ! (vidéo épisode du 18 novembre)

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.