Tout le monde veut prendre sa place : 60ème victoire de Vincent ! (13 novembre 2025)

Vincent a signé une 60ème victoire ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Vincent approche désormais des 80.000 euros de gains !


Capture FTV


Le Champion totalise aujourd’hui 78.900 euros de gains en 60 victoires. Il pourrait passer le cap des 80.000 euros durant le week-end à venir.

Tout le monde veut prendre sa place du 13 novembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce jeudi 13 novembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

