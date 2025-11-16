Vivement Dimanche du 16 novembre 2025 : les invités de Michel Drucker

Vivement Dimanche du 16 novembre 2025 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.


Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.

Michel Drucker vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Vivement dimanche » placé sous le signe de la convivialité et des rencontres inédites.

👉 Aujourd’hui il reçoit en première partie : Pierre Perret, Stéphane de Groodt, Viktor Vincent, Serge Alzerat, et Linh.


👉 Et dans une seconde partie : Damien Thévenot, Dani Lary, Chantal Ladesou, Sophie Davant, Didier Barbelivien, et Emmanuel Chaunu.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV

