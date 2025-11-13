13h15 le dimanche du 16 novembre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 16 novembre 2025 : le sommaire aujourd'hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse.





« 13h15 le dimanche » du 16 novembre 2025 : Blake et Mortimer : le mystère du trésor disparu

Comment 250 planches originales d’Edgar P. Jacobs, le père de Blake et Mortimer, ont-elles pu s’évaporer du coffre-fort où il les avait soigneusement enfermées avant sa mort ? 13h15 le dimanche remonte le fil d’une enquête de huit ans, portée par les deux héros emblématiques de la bande dessinée.

Quarante ans après la disparition de leur créateur, le capitaine Blake et le professeur Mortimer quittent leurs cases pour élucider le mystère entourant ces planches originales. Jacobs, génie méticuleux, conservait chacun de ses dessins dans un coffre d’une banque bruxelloise. Pourtant, à la fin des années 2000, ces pièces devenues inestimables réapparaissent soudain sur le marché de l’art, mises en vente aux enchères.



La presse parle alors du “casse du 9e Art”, évalué à 40 millions d’euros. Que s’est-il passé ? Comment ces 250 planches ont-elles disparu ? Après huit années d’investigation, un procès doit se tenir dans les prochains mois.

Dans 13h15 le dimanche, l’enquête prend des airs de feuilleton : interviews exclusives des principaux protagonistes, images inédites du coffre-fort contenant les œuvres sauvées, et reconstitutions mêlant fiction, archives et atmosphère ésotérique inspirée de l’univers de Blake et Mortimer.