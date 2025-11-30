Grands reportages du 30 novembre 2025 : sommaire et reportages



Dès 13h40 : « Les rois des économies : dépenser moins pour vivre mieux – Episode 1 » (inédit)

Avec la baisse du pouvoir d’achat, les Français rivalisent d’ingéniosité pour économiser, et certains en ont même fait un véritable art de vivre. Dans ce premier épisode de cette série en deux volets, on suit Marion, experte en bons plans qui ne paie presque jamais ses courses grâce aux tests produits, remboursements et coupons ; Mathilde et Lucas, aux revenus confortables mais toujours à découvert, qui font appel à une coach budgétaire pour enfin épargner et lancer leur projet immobilier ; Tiphaine, qui tente de transformer une maison de maître en gîte haut de gamme en réalisant elle-même une rénovation de 250 000 € pour réduire la facture de 100 000 €, malgré les risques ; et Jennifer, future mariée déjà hors budget, qui multiplie les astuces – jusqu’à accueillir des inconnus payants à son mariage – pour limiter les dépenses. Un mode de vie malin, parfois extrême, qui montre jusqu’où certains sont prêts à aller pour dépenser moins.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « C’est le cuir qu’ils préfèrent » (rediffusion)



En France, 130 000 personnes travaillent encore le cuir, un savoir-faire d’excellence porté par l’industrie du luxe. Pendant un an, nous avons suivi ceux qui perpétuent cette tradition : Olivier Fabre, héritier d’une des dernières ganteries de Millau, qui tente de relancer sa manufacture grâce à un gant d’escrime 100 % français ; la famille Carry, dont la marque lyonnaise de maroquinerie Lolo Chatenay rêve de conquérir les États-Unis ; Franck Tressens, l’un des derniers malletiers du pays, qui crée des pièces sur-mesure pour une clientèle internationale ; et Camille, 19 ans, apprentie maroquinière chez les Compagnons du devoir, qui doit réussir à la fois son bac pro et l’œuvre qui scellera son entrée dans la communauté. Une immersion au cœur d’un patrimoine vivant et précieux.