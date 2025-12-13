13h15 le dimanche du 28 décembre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 28 décembre 2025 : le sommaire aujourd'hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec la rediffusion de la série en quatre épisodes « L'école du feu ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 28 décembre 2025 : « L’école du feu »

Les équipes de « 13h15 le dimanche » emmènent les téléspectateurs dans l’univers intense et exigeant des pompiers de Paris, une unité d’élite engagée jour et nuit, 365 jours par an. Accidents, incendies, situations extrêmes : ces soldats du feu affrontent le danger au quotidien avec une devise sans appel : « Sauver ou périr ».

À 23 ans, Inès rêve de rejoindre cette brigade mythique. Depuis l’enfance, elle a grandi au rythme de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, où son frère Raphaël et plusieurs membres de sa famille sont engagés. Un objectif ambitieux, d’autant que les femmes ne représentent encore que 5 % des effectifs. Mais pour Inès, cet obstacle est une motivation : si d’autres y sont parvenues, pourquoi pas elle ?



Les équipes de « 13h15 » ont suivi son parcours durant quatre mois de formation dans le Val-de-Marne. Une préparation militaire réputée pour son extrême exigence, au point qu’un candidat sur quatre n’y résiste pas. Confrontée aux flammes et aux fumées toxiques, Inès apprend à dominer ses peurs lors des interventions les plus périlleuses et à maîtriser chaque geste au contact des victimes.

Pour tenter d’intégrer la Brigade, la jeune femme a tout quitté. Elle doit repousser ses limites, tant physiques que mentales, et s’adapter à une discipline militaire implacable. Dès les premières épreuves, le ton est donné : l’ascension des 30 mètres de la célèbre grande échelle.

Très vite, Inès connaît son baptême du feu, au cœur des flammes, de la fumée et de températures pouvant atteindre les 1 000 degrés. La formation se poursuit avec l’apprentissage des gestes de secours, comme le massage cardiaque sur mannequin, avant une confrontation brutale à la réalité du terrain, face à de véritables victimes.

