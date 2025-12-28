Brigitte Bardot est morte à 91 ans

Par /

Publicité

Une bien triste nouvelle que l’on apprend ce matin. Brigitte Bardot est morte à l’âge de 91 ans, a annoncé la Fondation Brigitte Bardot dans un communiqué transmis ce dimanche 28 décembre. L’icône du cinéma français s’est éteinte après plusieurs années loin de la vie publique.


Brigitte Bardot est morte à 91 ans
Capture BFM TV


Publicité

Révélée dans les années 1950, Brigitte Bardot devient une star internationale avec « Et Dieu… créa la femme » de Roger Vadim. Elle incarne une nouvelle image de la femme à l’écran et marque durablement le cinéma français et mondial à travers des films cultes comme Le Mépris, La Vérité ou La Parisienne.

En octobre dernier, l’actrice avait été hospitalisée à Toulon, suscitant l’inquiétude de ses admirateurs. Elle avait toutefois tenu à rassurer ses fans, affirmant aller mieux et minimisant la gravité de son état de santé.

Retirée du cinéma depuis 1973, Brigitte Bardot s’était consacrée à la défense de la cause animale, fondant en 1986 la Fondation qui porte son nom. Elle laisse derrière elle un héritage culturel et médiatique considérable, aussi admiré que controversé.


Publicité

A LIRE AUSSI
Décès de Pierre Vial, l’inoubliable mage dans le film « Les Visiteurs »
Décès de Pierre Vial, l’inoubliable mage dans le film « Les Visiteurs »
Brigitte Bardot est rentrée chez elle, elle rassure sur son état de santé
Brigitte Bardot est morte à 91 ans
Brigitte Bardot hospitalisée à Toulon : son état jugé préoccupant
Brigitte Bardot est morte à 91 ans
Robert Redford, légende du cinéma, est mort à 89 ans
Robert Redford, légende du cinéma, est mort à 89 ans


Publicité


Retour en haut