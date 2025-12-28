Brigitte Bardot est morte à 91 ans



Publicité





Une bien triste nouvelle que l’on apprend ce matin. Brigitte Bardot est morte à l’âge de 91 ans, a annoncé la Fondation Brigitte Bardot dans un communiqué transmis ce dimanche 28 décembre. L’icône du cinéma français s’est éteinte après plusieurs années loin de la vie publique.











Publicité





Révélée dans les années 1950, Brigitte Bardot devient une star internationale avec « Et Dieu… créa la femme » de Roger Vadim. Elle incarne une nouvelle image de la femme à l’écran et marque durablement le cinéma français et mondial à travers des films cultes comme Le Mépris, La Vérité ou La Parisienne.

En octobre dernier, l’actrice avait été hospitalisée à Toulon, suscitant l’inquiétude de ses admirateurs. Elle avait toutefois tenu à rassurer ses fans, affirmant aller mieux et minimisant la gravité de son état de santé.

Retirée du cinéma depuis 1973, Brigitte Bardot s’était consacrée à la défense de la cause animale, fondant en 1986 la Fondation qui porte son nom. Elle laisse derrière elle un héritage culturel et médiatique considérable, aussi admiré que controversé.



Publicité



