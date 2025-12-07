13h15 le dimanche du 7 décembre : au sommaire aujourd’hui



Publicité





13h15 le dimanche du 7 décembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 7 décembre 2025 : Les secrets du tueur et sa complice

Plus de vingt-huit ans après les faits, la disparition de Cécile Vallin à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, demeure un mystère. Longtemps évoqué, le nom du tueur en série Michel Fourniret réapparaît aujourd’hui dans le dossier. Mort en 2021, il ne peut plus répondre aux enquêteurs ; c’est désormais vers son ex-épouse et complice, Monique Olivier, que la justice se tourne.

Cécile Vallin avait 17 ans lorsqu’elle s’est volatilisée le 8 juin 1997. Depuis, sa famille – et en particulier son père, Jonathan Oliver – mène un combat inlassable pour faire éclater la vérité. Si la piste Fourniret plane depuis longtemps sur l’affaire, aucune preuve matérielle ou témoignage direct n’a jamais permis d’incriminer formellement le tueur en série. Le doute demeure.



Publicité





Et si la clé du mystère se trouvait une nouvelle fois du côté de Monique Olivier ? De nouveaux éléments, issus d’interrogatoires et de documents de procédure, sont apparus fin 2023 et relancent l’intérêt autour de son rôle potentiel dans cette affaire.

Placée sous le statut de témoin assisté en février 2025, elle a déjà été entendue en début d’année. Une nouvelle audition avec Sabine Khéris, la magistrate du pôle Cold Case, doit se tenir prochainement. Que dira Monique Olivier cette fois ?

L’émission 13h15 le dimanche consacre un reportage à cette enquête tentaculaire et au parcours criminel du couple Fourniret–Olivier.