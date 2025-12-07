Vivement Dimanche du 7 décembre 2025 : pourquoi l’émission de Michel Drucker est déprogrammée ?



Mauvaise nouvelle pour les fidèles de « Vivement dimanche ». L’émission de Michel Drucker ne sera pas diffusée ce dimanche 7 décembre. France 3 bouleverse en effet sa grille pour proposer à ses téléspectateurs une rencontre de Challenge Cup opposant Perpignan aux Dragons.











Ce match, très attendu par les amateurs de rugby, occupera la case habituellement dédiée au rendez-vous dominical de l’animateur emblématique. Une déprogrammation exceptionnelle mais qui ne marque qu’une courte parenthèse.

Retour le 21 décembre avec une émission spéciale Hélène Ségara

Les fans peuvent se rassurer : « Vivement Dimanche » fera son retour le 21 décembre. Pour cette reprise, Michel Drucker consacrera son canapé rouge à une artiste très appréciée du public : Hélène Ségara.

Cette émission spéciale reviendra sur son parcours, ses grands succès, ainsi que sur ses projets actuels. L’occasion parfaite de retrouver l’ambiance chaleureuse et conviviale qui fait le succès du programme.



Rendez-vous donc le 21 décembre pour un numéro placé sous le signe de la musique et de l’émotion. En attendant, place au rugby ce dimanche sur France 3 !