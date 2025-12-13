13h15 le samedi du 13 décembre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 13 décembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi.





13h15 le samedi du 13 décembre 2025 : « Cuisinier des Flandres »

Le magazine propose un regard différent sur l’actualité, à travers des images fortes, des émotions et une écriture attentive aux histoires humaines. Aujourd’hui, il s’intéresse au parcours d’un chef qui fait briller la cuisine des Flandres.

À 41 ans, Florent Ladeyn est parvenu à mettre en lumière sa gastronomie et son territoire natal. Son auberge familiale de Boeschepe, dans le nord de la France, a décroché une étoile au Guide Michelin.



Mais pour ce chef engagé, cette distinction n’est pas l’essentiel. Profondément attaché aux Flandres, il ne cuisine que ce que sa région lui offre. Exit citron, poivre ou chocolat : ses assiettes se composent uniquement de produits locaux, choisis selon les saisons. L’émission « 13h15 le samedi » dresse le portrait d’un cuisinier passionné, défenseur d’un art de vivre qui valorise une alimentation plus juste et plus responsable.