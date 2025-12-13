Les 12 coups de midi du 13 décembre : Cyprien continue, encore un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 13 décembre 2025, 86ème victoire de Cyprien – Encore et toujours une victoire de Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». En ce jour de l’anniversaire d’Emilien, Cyprien a encore buté sur une question du Coup de Maître, il a remporté 2000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 13 décembre, une rose rouge sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte personnelle totaliser 365.204 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : une rose. Il s’ajoute aux précédents : Monte-Carlo en photo de fond, un chat noir, un cygne, un chapeau, et un appareil photos.

Rappelons que derrière cette étoile, il s’agit de Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat », le cygne fait référence au film du même nom dans lequel elle a joué, l’appareil photos en référence à son rôle dans le film « Fenêtre sur cour » où le héros est photographe professionnel, et la rose car une variété de rose baptisée ‘Princesse de Monaco’ lui a été dédiée en 1981

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi, Marion Cotillard, Charles Lecerc



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+