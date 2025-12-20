

20h30 le samedi du 20 décembre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 20 décembre 2025 : Le Noël d’Alice au pays des merveilles

« 20h30 le samedi » s’est laissé emporter par la magie d’un conte de Noël en suivant les traces d’Alice au pays des merveilles. Fred et Laurent nourrissent depuis toujours une passion pour cet univers. Depuis vingt-cinq ans, ils proposent thés et pâtisseries dans leur boutique-salon de thé nichée au pied de la cathédrale de Strasbourg.

Aux côtés de ces deux passionnés, le magazine poursuit le voyage sur les pas d’Alice, jusqu’à Oxford, en Angleterre. Un lieu emblématique où est né le personnage imaginé par Lewis Carroll, et où l’équipe s’est donné pour mission de créer un thé spécialement conçu à son image.



