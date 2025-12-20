C à vous du 20 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 20 décembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Repas de fêtes : comment survivre à sa famille ? On en parle avec Eric Fottorino, écrivain et fondateur du 1 hebdo, et Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste

🔵 « Le mal aimé » : le tube de Claude François cartonne grâce à une pub. Claude François Junior, fils de Claude François, est l’invité de C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Miss France 2026 et Frédéric Gilbert, président de la Société Miss France

🎥 Booder pour « Booder, 20 ans de Carrière » le 25 décembre sur TF1

🎶 Emmanuel Moire pour le spectacle « Le Roi Soleil » au Dôme de Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 20 décembre 2025 à 19h sur France 5.