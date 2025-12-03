« Ardennes » : votre nouvelle série avec David Hallyday ce soir sur France 2 (3 décembre 2025)



« Ardennes » au programme TV du mercredi 3 décembre 2025 – Ce mercredi soir, France 2 diffuse la série inédite « Ardennes » avec David Hallyday dans la peau d’un psychiatre énigmatique, face à la comédienne belge Lubna Azabal.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Ardennes » – le synopsis

Charismatique et énigmatique, le psychiatre Olivier Rimbaud mène une existence solitaire dans un manoir isolé de Champagne-Ardenne. Son quotidien oscille entre trois missions : soigner ses patients, assister la police grâce à ses talents de profiler sur des enquêtes atypiques, et dissimuler une multitude de secrets nés d’un passé sombre et inquiétant. Lancé à la poursuite d’un ravisseur devenu tueur en série, il tente simultanément d’aider une adolescente en proie à de troublantes hallucinations. Parallèlement, on découvre qu’il vit sous une fausse identité et passe ses nuits à décrypter un carnet énigmatique entièrement codé.

Votre épisode du 2 décembre 2025

Le casting

Avec David Hallyday (Olivier Rimbaud), Lubna Azabal (Anna Charou), Ben Attal (Jeff Perez), Bénédicte Cerutti (Olga), Pol White (Sekou), Samuel Mercer (Inconnu Le Grele), Aminthe Audiard (Zoé)…