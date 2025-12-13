13h15 le samedi du 27 décembre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 27 décembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Sur la piste des loups ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 27 décembre 2025 : le sommaire

Le documentariste animalier Rémy Masseglia a choisi la vallée de la Roya, paysage de son enfance, comme terrain d’observation privilégié des loups, qu’il explore aux côtés de sa fille Naïs. De cette expérience est né un film. Sept ans plus tard, leur aventure commune se poursuit toujours.

L’émission « 13h15 le samedi » a accompagné Naïs, désormais âgée de 7 ans et demi, et son père, photographe et vidéaste spécialisé dans la faune sauvage, lors de leurs escapades en montagne à la recherche de ces prédateurs discrets. Après Naïs au pays des loups et une première plongée dans l’univers des animaux invisibles, le duo reprend le chemin des sommets, animé par la même fascination.



Au fil de leur périple, ils mettent en lumière la biodiversité remarquable de la vallée de la Roya, au cœur du parc national du Mercantour. Profondément enraciné dans ce territoire où il a grandi et fondé sa famille, Rémy Masseglia parcourt ces paysages depuis des années, appareil photo ou caméra toujours à portée de main.