Star Academy du 13 décembre : le prime de la tournée ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)



Publicité





Star Academy du 13 décembre 2025, le prime 9 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le 9ème prime en direct de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un huitième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure aux portes de la tournée !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





Star Academy du 13 décembre 2025, le programme du prime de la tournée

Ce soir, c’est le prime de la tournée ! Ils sont pas moins de sept élèves nominés – Anouk, Jeanne, Léo, Léa, Mélissa, Victor et Théo – et ceux que le public sauvera se qualifieront pour la tournée aux côtés de Sarah, Ambre et Bastiaan.

Ce soir, ils chanteront aux côtés de Calum Scott, Asaf Avidan, Suzane, Gaëtan Roussel, et Hoshi.



Publicité





La liste des chansons du prime

Les duos avec les artistes

– Calum Scott et Victor « Dancing On My Own »

– Asaf Avidan et Léo « One Day »

– Suzane et Anouk « Je t’accuse »

– Gaëtan Roussel et Léa « Léa » (Louise Attaque)

– Hoshi et Mélissa « Ta marinière »

– Patrick Fiori et Théo « 4 mots sur un piano »

– Pomme et Jeanne « Grandiose »

Les grands moments du prime

L’ouverture tous ensemble « Eye of the tiger »

Le tableau chanté / dansé : tous ensemble sur « APT. » de Rosé et Bruno Mars

L’auto-portrait : Bastiaan

La collégiale des qualifiés : Sarah, Ambre et Bastiaan sur « Chanter » de Florent Pagny

Sarah, Ambre et Bastiaan en trio sur « Let’s talk about love » de Céline Dion

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Anouk « Pour me comprendre » de Véronique Sanson

– Jeanne ?

– Léo « Mistral gagnant » de Renaud

– Léa « Je sais pas » de Céline Dion

– Mélissa « I love you » de Yseult

– Théo « Il me dit que je suis belle » de Patricia Kass

– Victor « Le monde est stone » de Starmania

VIDÉO Star Academy du 13 décembre, la bande-annonce

Qui partira sur les routes de France, de Belgique et de Suisse à partir du 27 février prochain ?

Ce sera uniquement à vous d’en décider.

Rendez-vous samedi pour le prime de la tournée !#StarAcademy pic.twitter.com/wAu1vPm7wd — ʏᴏᴀɴɴ 💙🩵✨ (@Yoyo_ame) December 10, 2025

Sondage Star Academy nominations, qui doit rester ?