Audiences 16 décembre 2025 : « Tom et Lola » devant la finale de « La France a un incroyable talent »

Audiences 16 décembre 2025 – C’est encore France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la saison 2 de « Tom et Lola ». Les deux épisodes inédits ont captivé 3,38 millions de téléspectateurs en moyenne pour 19,2% de pda.





C’est devant M6 avec la demi-finale de la saison 20 de « La France a un incroyable talent », qui a intéressé 3,04 millions de téléspectateurs pour 16,1% de pda.







Audiences 16 décembre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion du film « Maman j’ai raté l’avion », qui a captivé 2,25 millions de téléspectateurs pour 13,2% de pda.

France 2 est très loin derrière avec son documentaire inédit « Le temps des femmes », qui a été suivi hier soir par 875.000 téléspectateurs pour 4,9% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie