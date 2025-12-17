Le Meilleur Pâtissier : sortie du livre de recettes de Margot, la gagnante !



C’est cette semaine qu’est sorti le livre de recettes de Margot, grande gagnante de la saison 14 du Meilleur Pâtissier (résumé et replay de la finale à retrouver ici).











Margot a su séduire le jury par la délicatesse de ses réalisations autant que par la solidité de son mental de compétitrice. À la fois combative, généreuse et tenace, elle incarne une détermination sereine : toujours avancer, sans jamais abandonner, tout en restant attentive aux autres et animée par l’envie de progresser.

Dans cet ouvrage, Margot nous ouvre les portes de son univers et partage les enseignements clés de son parcours : ses fondamentaux, ses recettes emblématiques et ses premières créations originales.

Au programme :

– Les incontournables de ses débuts (biscuits de Noël, financiers au grué de cacao, fondants au chocolat, cake citron-pavot…)

– Ses premiers gâteaux de pâtisserie (tarte abricot-romarin, pavlova aux fruits, éclairs, Paris-Brest…)

– Ses créations signature (entremets noisette-citron, sakura, chocolat noir–maïs–citron vert)

En bonus : tous les conseils de Margot pour faire ses premiers pas dans l’univers passionnant de la pâte à sucre.



