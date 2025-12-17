Ici tout commence du 17 décembre : César sous le choc, Gaspard lui demande de... (résumé + vidéo épisode 1329 en avance)



Ici tout commence du 17 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1329 – Coline refuse toujours d’ouvrir les yeux sur Amaury ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Gaspard décide alors de demander l’aide de César… Il veut qu’il drague Coline pour qu’elle s’éloigne d’Amaury !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 17 décembre – résumé de l’épisode 1329

À l’Institut, Bianca découvre que Ninon et Pénélope se sont réconciliées, mais Ninon reste perdue face à sa mère. De son côté, Bianca refuse catégoriquement les excuses d’Ismaël et tente de lui montrer qu’elle l’a définitivement rayé de sa vie. Cette rage la pousse à participer à l’épreuve lancée par la cheffe Anouk Revero, centrée sur un dessert de Noël avec à la clé, la place de second. À l’issue du test, Bianca et Loup sont impossibles à départager et devront s’affronter lors d’une seconde épreuve, ouvrant une rivalité explosive entre eux.

Parallèlement, Coline défend coûte que coûte sa relation avec Amaury, malgré les inquiétudes d’Angèle et l’intervention de Gaspard et Bérénice, qu’elle accuse de vouloir saboter son couple. Convaincu qu’il représente un danger pour Coline, Gaspard veut que César drague Coline pour qu’elle quitte Amaury ! Il est sous le choc et refuse de mentir à son amie. Mais quand il est témoin du comportement possessif d’Amaury, il finit par annoncer à Gaspard qu’il accepte…



Ici tout commence du 17 décembre 2025 – extrait vidéo

