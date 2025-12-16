La France a un incroyable talent : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 16 décembre 2025)



Publicité





La France a un incroyable talent, gagnant de la finale du 16 décembre 2025 – La grande finale de la saison 20 de La France a un incroyable talent était diffusée ce soir sur M6, concluant neuf semaines de compétition riches en émotions, en performances spectaculaires et en coups de cœur du public. Dix finalistes étaient encore en lice pour décrocher le titre tant convoité d’incroyable talent de l’année.





Animée par Karine Le Marchand, la soirée a tenu toutes ses promesses, avec des numéros de très haut niveau et un suspense total jusqu’aux derniers instants.







Publicité





Les premiers éliminés de la soirée

Au moment crucial des résultats, l’animatrice a d’abord annoncé les cinq talents éliminés aux portes du classement final : Airfootworks, Clément Blouin, Antoine Delie, Thomas Rochelet et Timéo.

Des artistes qui auront marqué cette saison par leur originalité et leur engagement, mais qui n’ont pas réussi à se hisser dans le top 5.



Publicité





Le Duo Emyo sacré gagnant de la saison 20 de La France a un incroyable talent

La tension est ensuite montée d’un cran avec l’annonce du classement final :

5ᵉ place : Dagim Ayten, salué pour sa maîtrise et sa sensibilité artistique

4ᵉ place : Tataki, dont l’énergie et la puissance scénique ont impressionné

3ᵉ place : Eden Choi, révélation de la saison grâce à ses performances bluffantes

2ᵉ place : Herwan Legaillard, grand favori du public jusqu’au bout

🏆 Et les grands gagnants sont… le Duo Emyo !

Au terme d’une finale haletante, c’est donc Duo Emyo qui a été sacré grand gagnant de la saison 20. Leur univers singulier, leur créativité et l’émotion transmise sur scène ont conquis le public, qui leur a offert la victoire en direct.

Avec ce sacre, le Duo Emyo rejoint la liste prestigieuse des talents révélés par l’émission et voit désormais sa carrière prête à prendre un nouvel envol.

🎭 Une saison anniversaire mémorable, qui confirme une nouvelle fois que « La France a un Incroyable Talent » reste l’un des rendez-vous incontournables du divertissement sur M6.

La France a un Incroyable Talent du 16 décembre 2025, le replay

Si vous avez manqué cette ultime soirée, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay sur M6+.