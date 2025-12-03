Audiences 2 décembre 2025 : « Tom et Lola » en tête devant « La France a un incroyable talent »



Audiences 2 décembre 2025 – C’est encore France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un épisode inédit de la saison 2 de « Tom et Lola », qui a captivé 3,30 millions de téléspectateurs pour 19,3% de pda.





C’est devant M6 avec le second quart de finale de la saison 20 de « La France a un incroyable talent », qui a intéressé 2,99 million de téléspectateurs pour 16,4% de pda.







Audiences 2 décembre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion du film « Harry Potter et les Reliques de la Mort – partie 1 », qui a captivé 2,26 millions de téléspectateurs pour 15,3% de pda.

France 2 suit avec la série documentaire inédite « Notre histoire de France » », qui a été suivie hier soir par 1,19 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie