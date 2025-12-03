Ici tout commence du 3 décembre : Pénélope révèle son secret ! (résumé + vidéo épisode 1319 en avance)



Ici tout commence du 3 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1319 – Pénélope va finalement révéler son secret à Gaëtan et Billie ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que c’est du lourd !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 3 décembre – résumé de l’épisode 1319

À la coloc, Pénélope annonce à Billie qu’elle veut continuer la PMA seule malgré les risques. Ninon, Gary et Gaëtan s’inquiètent : Gaëtan finit par révéler à Ninon que Pénélope s’accroche à ce projet parce qu’elle aurait fait une fausse couche. Sous le choc, Ninon confronte sa sœur. Pénélope lui confie alors qu’elle a traversé une épreuve il y a des années, mais finit par reconnaître qu’elle ne doit pas se mettre en danger. Elle promet d’arrêter la PMA.

Plus tard, Pénélope avoue à ses parents qu’elle voulait faire une PMA pour de mauvaises raisons et qu’elle ne veut plus mentir à Ninon. Paniqués, ils l’implorent de garder le secret. De retour à la coloc, Pénélope révèle finalement à Billie et Gaëtan la vérité : elle n’a pas fait de fausse couche mais a accouché d’une petite fille il y a 22 ans… et cette enfant, c’est Ninon.



À l’hôtel Jourdain, Carla et Bérénice préparent leur mariage : Andréa accepte de privatiser les lieux. Coline, fraîchement larguée par Amaury, s’occupe de l’EVJF et propose une sortie en montgolfière. Bérénice, qui a le vertige, s’agace et blesse involontairement Coline, qui finit par avouer sa rupture.

À l’Institut, Enzo veut moderniser la fête de Noël, mais son projet dépasse le budget. Anaïs confie finalement l’organisation à Clotilde Armand, qui opte pour une célébration intimiste. Enzo accepte la décision et félicite Anaïs pour sa gestion.

Ici tout commence du 3 décembre 2025 – extrait vidéo

