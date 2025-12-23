Audiences 22 décembre 2025 : « Meurtres au paradis » leader, lancement réussi pour « Pandore »

Audiences 22 décembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec une rediffusion de « Meurtres au paradis », qui a captivé 2,60 millions de téléspectateurs pour 14,8% de pda.


C’est devant TF1 avec la rediffusion du téléfilm « Super papa », qui a intéressé 2,53 millions de téléspectateurs pour 13,9% de pda.

Audiences 22 décembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec « Le 47e Festival international du cirque de Monte-Carlo », qui a rassemblé 2,29 millions de téléspectateurs pour 13,2% de pda.

M6 est à la 4ème place avec son nouveau jeu « Pandore », présenté par Olivier Minne, qui a attiré 1,83 million de téléspectateurs pour 10,1% de pda. Le jeu est leader sur la cible des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 20,6%. C’est mieux que Pékin Express ces dernières semaines !


Source chiffres audiences : Médiamétrie

