Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 23 décembre ?

Star Academy 2025, évaluations semaine 10 – C’est ce mardi qu’auront lieu les évaluations de la semaine 10 au château de la Star Academy. A quelle heure sont-elles programmées et quelles chansons ont choisi les académiciens ? On vous dit tout !











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi, les évaluations sont programmées à 10h au château, soit à 10h30 sur le flux live TF1+. Il s’agit d’évaluations de chant, sur une chanson au choix, et de danse sur une choré imposée par Jonathan et apprise hier. Pour ces évaluations, les élèves vont apprendre ce matin qu’ils vont se noter entre eux tandis que les professeurs les suivront depuis le salon !

A la clé pour le premier de ces évaluations : une immunité pour le prime de samedi, où se dérouleront d’autres évaluations en direct et à l’issue desquelles 3 élèves seront nominés et que l’un d’eux quittera l’aventure.

La liste des chansons pour ces évaluations :

– « Melodrama » de Théodora & Disiz

– « Tattoo » de Loreen

– « Born With A Broken Heart » de Damiano David

– « Nous on sait » de Pierre Garnier

– « Sign Of The Times » de Harry Styles

– « I See Red » de Everybody Loves An Outlaw

– « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche

– « Je pense à vous » de Linh



Les choix de chacun :

– Ambre « Tattoo » de Loreen

– Anouk « I See Red » de Everybody Loves An Outlaw

– Bastiaan « Melodrama » de Théodora & Disiz

– Léa « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche

– Mélissa « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche

– Sarah « Sign Of The Times » de Harry Styles

– Théo « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche

– Victor « Sign Of The Times » de Harry Styles

Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées.

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.