La meilleure chorale de France 2025 : et le gagnant est... (résumé + replay 26 décembre)

C’est ce soir que France 3 diffusait la grande finale du « Grand concours des régions : La meilleure chorale de France 2025 », présenté cette année par par Laurent Luyat et Magali Ripoll. Elles étaient 10 chorales finalistes à s’affronter ce soir devant le jury composé de Vincent Niclo, Adeline Tonuitti, Nicoletta et Chimène Badi.





Quelle chorale régionale a remporté la victoire à l’issue de cette soirée ? On vous dit tout !







Et la chorale gagnant est…

Après les passages de toutes les chorales finalistes ce vendredi soir, le jury a délibéré. La chorale de Nouvelle Aquitaine (Le chœur du barreau de Bordeaux) a terminé à la 3ème place et la chorale du Pays de la Loire (Chorale Reverdy) à la 2ème place.

Et c’est finalement la chorale d’Ile de France, Les cherubins gospel, qui a été sacrée Meilleure Chorale de France 2025 !



Cette chorale d’Ile de France forme le plus ancien gospel de France. Ils sont 40 et ne manquent pas d’énergie. Ils chantent leur foi, car pour eux la musique est avant tout une célébration de l’amour universel. Ils interprètent des grands standards du gospel.

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition. Et si vous avez manqué cette finale du Grand Concours des Régions, elle sera très vite dispo en replay gratuit sur FRANCE.TV.