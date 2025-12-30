Audiences 29 décembre 2025 : « Meurtres au paradis » leader, « Pandore » s’effondre



Publicité





Audiences 29 décembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec un épisode inédit de « Meurtres au paradis », qui a captivé 3,39 millions de téléspectateurs pour 20% de pda.





C’est devant TF1 avec un épisode inédit de « Joséphine, Ange Gardien », qui a intéressé 2,76 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.







Publicité





Audiences 29 décembre 2025 : les autres chaînes

France 5 complète le podium avec le film « La Vérité », qui a rassemblé 1,06 million de téléspectateurs pour 6,5% de pda.

M6 voit son nouveau jeu, « Pandore », en chute libre. Le programme perd 1 million de fidèles en une semaine et n’a attiré que 952.000 téléspectateurs pour 5,5% de pda.



Publicité





France 3 est au plus bas avec le talk-show de Michel Drucker, reprogrammé à la dernière minute en lieu et place de l’hommage prévu à Brigitte Bardot. Il n’a attiré que 774.000 téléspectateurs pour 5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie