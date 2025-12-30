Ici tout commence du 30 décembre : Joséphine prête à replonger, Milan sanctionné (résumé + vidéo épisode 1339 en avance)



Ici tout commence du 30 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1339 – Joséphine cache à Loup ses soucis de dépendance affective ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et elle est sur le point de replonger quand Bianca lui remet de l’ecstasy…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 30 décembre – résumé de l’épisode 1339

Joséphine raconte à Loup sa dispute avec Fleur, sans lui dire pourquoi cette dernière était inquiète. Loup en profite pour présenter ses excuses à la cheffe Revero, qui accepte de lui donner une seconde chance en lui confiant une revisite de son tartare de veau. Reconnaissant, il se met au travail avec l’aide de Joséphine.

De son côté, Fleur, installée chez Zoé, se montre très préoccupée par l’état de Joséphine. Elle craint que sa dépendance affective ne la pousse à replonger dans ses anciennes addictions et regrette qu’elle n’ose pas en parler à Loup… Au même moment, Bianca met une forte pression sur Loup et affirme être prête à prendre sa place s’il échoue. Joséphine prend sa défense, mais découvre plus tard que Bianca a préparé sa propre version du tartare. Hors d’elle, elle jette l’assiette par terre et se fait renvoyer de la cuisine par le chef Leroy. Celui-ci en parle ensuite à Clotilde, tous deux inquiets du changement de comportement de Joséphine, tandis que Fleur les rassure sur le fait qu’elle ne se drogue pas.



Au studio, la cheffe Revero goûte le plat de Loup, qu’elle adore, et le félicite chaleureusement. Le jeune homme lui confie ses réticences liées au passé, mais elle le rassure et ils poursuivent leur collaboration. Pris par le travail, Loup repousse la célébration avec Joséphine, promettant de se rattraper le lendemain. Au potager, Joséphine découvre Bianca avec de la drogue. Elle la met en garde mais pour la provoquer, Bianca lui laisse un sachet d’ecstasy… Va-t-elle replonger ?

Par ailleurs, Milan subit l’acharnement d’Andréa en cours de chambre, il finit par l’insulter et est lourdement sanctionné : un mois de cours intensifs et le retrait du planning du Double A. Anaïs lui promet d’intervenir pour apaiser la situation. Enfin, Billie, très angoissée à l’approche du procès de Romain Valdine, préfère finalement une soirée calme et cocooning avec Ferdinand plutôt que de faire la fête.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Joséphine dérape, Clotilde la surprend entrain de… (vidéo épisode du 1er janvier)

Ici tout commence du 30 décembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.