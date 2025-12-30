Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 30 décembre ?



Publicité





Star Academy 2025, évaluations semaine 11 – C’est ce mardi qu’auront lieu les évaluations de chant de la semaine 11 au château de la Star Academy. Rappelons que cette semaine, les académiciens devaient passer trois évaluations devant d’anciens professeurs emblématiques des anciennes saisons !











Publicité





Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

➤ Après les évaluations de théâtre lundi matin (résumé complet ici) et celles de danse lundi après-midi (résumé complet ici), place ce mardi matin aux évaluations de chant. Elles sont programmées à 10h au château, soit à 10h30 sur le live de TF1+.

Les élèves devaient choisir une chanson parmi une liste, ils passeront devant Michaël, Sofia, Marlène, Matthieu Gonet, et Cécile Chaduteau (prof d’expression scénique en 2023).

➤ La liste des chansons :

« Je t’aime » – Lara Fabian

« S.O.S d’un terrien en détresse » – Daniel Balavoine, version Grégory Lemarchal

« Lettre à France » – Michel Polnareff

« Il y a trop de gens qui t’aiment » d’Hélène Ségara

« Casser la voix » de Patrick Bruel

« Casting » de Christophe Maé



Publicité





➤ Choix des élèves :

Ambre : « Lettre à France » – Michel Polnareff

Anouk : « S.O.S d’un terrien en détresse » – Daniel Balavoine

Bastiaan : « Lettre à France » – Michel Polnareff

Léa : « Lettre à France » – Michel Polnareff

Sarah : « Je t’aime » – Lara Fabian

Théo : « Lettre à France » – Michel Polnareff

Victor : « S.O.S d’un terrien en détresse » – Daniel Balavoine

Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! Rappelons que l’on connaitra mercredi soir en fin de quotidienne les noms des 3 nominés de la semaine.

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.