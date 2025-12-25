Booder fête ses 20 ans, le spectacle inédit ce soir sur TF1 (25 décembre)



« Booder fête ses 20 ans », le spectacle de Booder, est diffusé ce jeudi 25 décembre 2025 sur TF1. Pour célébrer ses 20 ans de carrière, Booder décroche son premier prime événement sur TF1 : un gala d’humour exceptionnel.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en live et streaming vidéo via la fonction direct de TF1+ et ce depuis tous vos appareils connectés.







« Booder fête ses 20 ans », présentation

Alors qu’il s’imagine un gala parfaitement réglé, Booder comprend dès son arrivée au théâtre que la soirée va virer au chaos. Son père a tout simplement « remercié » l’équipe de production pour confier l’organisation du spectacle à une nouvelle équipe… la famille Booder. Problème : cette famille est une véritable machine à catastrophes, et chacun de ses membres est incarné par Booder lui-même, totalement grimé et transformé.

Au programme : Mémé Booder, responsable des vestiaires au talent destructeur ; Kimberley, la nièce influenceuse prête à traquer chaque célébrité pour une story ; Samy, le cousin régisseur qui fait de chaque mission un désastre ; sans oublier le père, autoproclamé manager de la soirée, obsédé par les chiffres et persuadé de tout mieux savoir que les professionnels.



Dans ce gala qui se joue autant sur scène que dans les coulisses, Booder tente de garder la barre. D’autant que la soirée doit se conclure par un moment clé : la prestation finale d’un invité mystère très attendu. Mais la personne chargée de s’assurer de sa venue n’est autre que son père… Autant dire que rien n’est garanti.

Entre les sketchs d’incontournables de l’humour français sur scène et les coulisses chaotiques dévoilées en magnétos, Booder se bat pour sauver le gala et en faire un véritable succès.

Un spectacle hybride, drôle, tendre et spectaculaire, dans lequel Booder célèbre ses 20 ans de scène à travers une comédie familiale inédite, portée par son énergie, son sens comique et une bienveillance communicative.

Avec la participation de Gad Elmaleh, Ahmed Sylla, Anne Roumanoff, Nawell Madani, Élodie Poux, Jeff Panacloc, Claudia Tagbo, Gladys Cohen, Samuel Bambi, Ilyes Djadel, Laurie Peret, Chris Marques, Issa Doumbia, Ahmed Sparrow, Az, et la participation exceptionnelle de Jean-Pierre Foucault.

Un gala d’humour événement, riche en émotions, surprises et imprévus, à découvrir sur TF1 et sur la plateforme TF1+.

Vidéo

En attendant ce soir, voici un aperçu avec la bande-annonce.

Jeudi 25 décembre sur @tf1 soirée familiale ❤️❤️❤️ du rire et des surprises pic.twitter.com/uXGl77DTA4 — Booder (@Booder_officiel) December 23, 2025

Envie de passer une bonne soirée ? « Booder fête ses 20 ans » est le programme qu'il vous faut regarder ce soir.