Audiences 24 décembre 2025 : « Les 12 coups de Noël » large leader, « N’oubliez pas les enfants » faible



Publicité





Audiences 24 décembre 2025 – C’est TF1 est arrivé en tête des audiences mardi soir pour le réveillon de Noël avec « Les 12 coups de Noël ». Le prime présenté par Jean-Luc Reichmann a été suivi par 3,15 millions de téléspectateurs pour 27,4% de pda. C’est en forte hausse par rapport à l’année dernière.





C’est devant France 3 avec une rediffusion de la série « Poulets grillés », qui a rassemblé 1,02 million de téléspectateurs pour 8,9% de pda.







Publicité





Audiences 24 décembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le prime inédit « N’oubliez pas les enfants », qui n’a réuni 813.000 téléspectateurs pour 7,9% de pda.

M6 suit avec « Tout le monde chante : les stars fêtent Noël », qui n’a attiré que 820.000 téléspectateurs pour 7,1% de pda.



Publicité





TMC est 5ème avec « Le grand bêtisier de Noël », qui a réuni 813.000 téléspectateurs pour 7,1% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie