« Prodiges » : la seconde demi-finale ce soir sur France 2 (25 décembre)

« Prodiges » au programme TV du 25 décembre 2025 – Place à la seconde demi-finale de « Prodiges » ce jeudi soir sur France 2. Faustine Bollaert sera une nouvelle fois accompagnée du prestigieux jury formé par Marie-Claude Pietragalla, Gautier Capuçon et Julie Fuchs.





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay, streaming vidéo sur France.TV.







Prodiges, présentation de la seconde demi-finale

Pour cette deuxième demi-finale, Faustine Bollaert est de retour aux commandes, entourée d’un jury prestigieux composé de la danseuse et chorégraphe étoile Marie-Claude Pietragalla, du violoncelliste de renommée internationale Gautier Capuçon, et de la soprano multi-récompensée Julie Fuchs, sacrée à trois reprises aux Victoires de la musique classique.

À l’issue de cette seconde soirée, les jurés devront départager 12 nouveaux jeunes talents afin de désigner, dans chaque catégorie, les deux Prodiges qui les auront le plus séduits. Ils seront ainsi 12 finalistes à décrocher leur place pour la grande finale de Prodiges 2025.



Cette émission sera également marquée par le retour sur scène de Monroe, lauréate de la 11e saison dans la catégorie « Chant », qui a dévoilé son tout premier album le 28 novembre dernier.

Enfin, les jeunes artistes seront accompagnés par la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani et son orchestre Divertimento.Aimez-vous cette personnalité ?

Rappelons que jeudi dernier lors de la première demi-finale, le jury a choisi de qualifier pour la grande finale :

– instrument : Francesco (12 ans, clarinette) et Lyam (15 ans, violoncelle)

– chant : Lola (16 ans) et Nelson (14 ans)

– danse : Lily-Rose (15 ans) et César (15 ans)