C à vous du 18 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 18 décembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Union des droites, front républicain, colère agricole… Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux, est ce soir l’invité de C à vous

🔵 Procès Péchier : l’anesthésiste jugé coupable des 30 empoisonnements et condamné à perpétuité. On en parle avec Me Archibald Celeyron, avocat de Tedy (plus jeune victime du Dr Péchier) et Plana Radenovic, journaliste police-justice à RTL



🔵 Dans la suite de C à Vous :

✨ Anais Bouton pour son livre « Tenaces » publié chez Albin Michel

🎶 Suzane pour son album : “Millenium”. Elle interprétera en live son titre “Virile”

🎥 Muriel Robin et Louise Bourgoin pour le film “La pire mère du monde” en salle le 24 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 18 décembre 2025 à 19h sur France 5.