Star Academy : Lucie Bernardoni rejoint le casting de « Danse avec les Stars » !

TF1 a officialisé la dernière personnalité de la prochaine saison de « Danse avec les Stars » . Lucie Bernardoni, figure incontournable de la Star Academy, intègre le casting et vient ainsi clore définitivement la liste des participants attendus début 2026 sur TF1 et TF1+.











Coach vocale et répétitrice emblématique du château depuis le retour de l’émission, Lucie Bernardoni est devenue au fil des saisons l’un des visages les plus familiers et appréciés de la Star Academy. Ancienne finaliste de la saison 4 en 2004, elle connaît parfaitement les exigences de la scène, de la compétition et de la performance en direct — des atouts précieux pour relever le défi de la danse.

Avec cette annonce, « Danse avec les Stars » confirme également son lien fort avec la Star Academy. Lucie Bernardoni devient en effet la troisième personnalité issue de l’univers du télé-crochet à rejoindre cette nouvelle saison, après Julien Lieb, finaliste de l’édition 2023, et Emma, candidate marquante de la saison 2024.

Son arrivée vient compléter un casting particulièrement éclectique mêlant sport, musique, humour, cinéma et création digitale. Lucie Bernardoni rejoint ainsi Laure Manaudou, Stéphane Bern, Angélique Angarni-Filopon, Ian Ziering, Juju Fitcats, Philippe Lellouche, Maghla et Samuel Bambi.



Avec ce casting désormais complet, la prochaine saison de Danse avec les Stars s’annonce comme l’une des plus variées et ambitieuses de ces dernières années, mêlant grandes figures populaires, talents émergents et personnalités issues de tous les univers.