Ça commence aujourd’hui du 10 décembre 2025, le sommaire – Ce mardi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 10 décembre 2025 à 13h55 « Tatouages : ils regrettent ! »

Cet après-midi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit dédié à ceux qui regrettent leurs tatouages. Au fil de témoignages intimes et parfois surprenants, Faustine Bollaert donne la parole à des invités qui racontent comment un dessin qu’ils pensaient garder à vie est devenu une source de malaise, de gêne ou de souffrance. Entre décisions impulsives, erreurs de jeunesse et symboles dont le sens a changé, l’émission explore avec bienveillance les raisons du regret… et les solutions pour y faire face.

Et à 15h : « Secrets de famille : on leur a menti toute leur vie ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit trois invités célèbres ayant vécu, ou vivant encore, sans connaître leur véritable père : William Sheller, qui n’a découvert la vérité que lorsque sa mère âgée, en pleine confusion, lui révéla qu’elle l’avait enlevé à son père biologique recherchant toujours son fils ; Nathalie Rheims, qui a choisi de ne jamais vérifier les doutes de sa mère sur l’identité de son père afin de se protéger ; et Dominique Dimey, née d’un père inconnu, dont la vie bascula lorsqu’elle monta à Paris et rencontra dans un bar de Montmartre le poète Bernard Dimey.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.