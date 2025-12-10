Les 12 coups de midi du 10 décembre : Cyprien perd pied, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?



Publicité





Les 12 coups de midi du 10 décembre 2025, 83ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 83ème victoire ce mercredi midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Mais il n’a pas brillé avec encore 2 erreurs lors du Coup de Maître, il n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





Les 12 coups de midi du 10 décembre, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte personnelle totaliser 363.554 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours 4 indices : Monte-Carlo en photo de fond, un chat noir, un cygne, et un chapeau. Et Jean-Luc Reichmann a révélé avoir deviné qui se cachait derrière ces indices !

Rappelons que derrière cette étoile, il s’agit de Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat », et le cygne fait référence au film du même nom dans lequel elle a joué.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi, Marion Cotillard, Charles Lecerc



Publicité





A LIRE AUSSI : EXCLU Les 12 Coups de Midi : Cyprien va découvrir l’étoile mystérieuse cette semaine !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 10 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+