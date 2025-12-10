« L’étincelle de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 10 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« L’étincelle de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 10 décembre 2025 – Cet après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « L’étincelle de Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« L’étincelle de Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Lieutenante chez les pompiers de Silver Pines, Dani se consacre entièrement à son métier au point d’en oublier sa vie amoureuse. À l’approche de Noël, elle relance la grande cagnotte solidaire destinée à aider les familles en difficulté et sollicite l’appui de sa sœur Jackie, qui en profite pour inviter Sasha, une photographe talentueuse, à passer les fêtes avec elles. Très vite, Dani tombe sous le charme, mais, marquée par des déceptions passées, elle recherche avant tout la stabilité et s’inquiète du côté mondain et nomade de Sasha, qui ne reste jamais longtemps au même endroit.



Avec : Troy Blundell (Tom O’Neil), Holly Deveaux (Dani Reed), Natalie Lisinska (Jackie), Kyana Teresa (Sasha Dubois)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Noël tout feu tout flamme ».

« Noël tout feu tout flamme » : l’histoire et le casting

Depuis la mort de sa femme, Michael partage son temps entre son métier de pompier et sa fille Lily. Tout bascule quand son ami Noah publie en ligne une vidéo où père et fille dansent : le duo devient viral, propulsant Michael au rang de “papa préféré des Américains”, suscitant l’intérêt de nombreuses admiratrices. Peu enclin à se remettre en couple, il voit pourtant ses certitudes vaciller en rencontrant Olivia, la professeure de danse de Lily. Leur attirance est immédiate, mais plusieurs obstacles se dressent : Olivia, en difficulté financière, envisage de partir vivre en Floride, et Michael redoute qu’une nouvelle histoire ne bouleverse l’équilibre déjà fragile de sa fille.

Avec : AnnaLynne McCord (Olivia), Colin Lawrence (Michael Foster), Bianca Lawrence (Lily Foster), Candus Churchill (Anne Foster)