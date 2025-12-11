

Ça commence aujourd’hui du 11 décembre 2025, le sommaire – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 11 décembre 2025 à 13h55 « Jeu, alcool, drogue : comment ont-ils réussi à sortir de leurs mensonges ? »

Faustine Bollaert reçoit aujourd’hui trois invités qui ont passé des années à dissimuler leurs addictions derrière des mensonges. Chantal a englouti près de trois cent mille euros en dix ans dans les jeux de casino, sacrifiant surtout un temps précieux avec sa famille, tandis que Guillaume, immergé dans le monde de la nuit, a caché plus de dix ans d’alcoolisme, regrettant de ne pas avoir davantage profité de son fils avant de se faire aider. Cassandra, quant à elle, a longtemps consommé alcool, crack et héroïne, jusqu’à ce qu’un accident de voiture avec son bébé à bord provoque l’électrochoc nécessaire à sa guérison. Aujourd’hui, tous trois témoignent apaisés, enfin réconciliés avec leur passé.

Et à 15h : « Faux commerciaux, faux banquiers : ils ont été arnaqués » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des invités qui ont été victimes d’arnaques orchestrées par de faux commerciaux ou de faux conseillers bancaires. Rino, persuadé de régler un acompte légitime pour la construction de son futur entrepôt, a versé 415 700 € à des escrocs qui avaient usurpé l’identité de l’entreprise, perdant ainsi les économies d’une vie. En 2019, Cyrielle, croyant signer un contrat de mannequinat, a été droguée dans un café par une prétendue représentante qui lui a fait encaisser un chèque volé avant de vider son compte en subtilisant le code de sa carte bancaire. Pierre, quant à lui, a subi coup sur coup deux escroqueries : un faux conseiller bancaire lui a d’abord soutiré 11 500 €, puis une fausse agence de placement l’a convaincu de confier 14 500 €, le laissant dévasté et honteux. Enfin, Anthony et Laeticia ont été piégés par un faux conseiller se faisant passer pour leur banque : persuadé de bloquer des opérations frauduleuses, Anthony autorisait en réalité les transactions des escrocs.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.