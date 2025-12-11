« Un Noël étoilé » : votre téléfilm de Noël ce 11 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Un Noël étoilé » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 11 décembre 2025 – Cet après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un Noël étoilé ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un Noël étoilé » : l’histoire, le casting (rediffusion)

Kat, une astrophysicienne passionnée, voit son rêve de voyager dans l’espace s’envoler après un accident de voiture qui lui laisse des séquelles visuelles. Pour rester active durant son arrêt, elle suit les conseils de son amie Jenna et prête main-forte à l’équipe du planétarium local pour préparer une exposition dédiée au Soleil. Elle y rencontre David, le conservateur de l’exposition, avec qui se tisse peu à peu une relation à la fois professionnelle et naissante sur le plan sentimental.



Avec : Jessica Parker Kennedy (Kat Butler), Ryan Paevey (David Robinson), Emmy Richardson (Lila), Andrew Bushell (Andy)

Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Noël au palace ».

« Noël au palace » : l’histoire et le casting

L’historienne Jessica Cooper se voit confier la création d’une exposition consacrée à l’histoire de Noël au Plaza. Sur place, elle fait la connaissance de Nick, le décorateur de l’hôtel. Ensemble, ils explorent les archives du Plaza à la recherche des anciennes pointes de sapin datant du début du siècle. Très vite, une complicité puis des sentiments naissent entre eux. Mais Jessica est déjà en couple avec un professeur d’université ambitieux, et son cœur se retrouve tiraillé entre ces deux hommes…

Avec : Elizabeth Henstridge (Jessica Cooper), Ryan Paevey (Nick Perrelli), Bruce Davison (Reginald Brookwater), Julia Duffy (Amanda Clark)