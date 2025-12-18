Les 12 coups de midi du 18 décembre : la nouvelle règle pénalise Cyprien, quel indice sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 18 décembre 2025, 91ème victoire de Cyprien – On peut dire que la nouvelle règle lancée en début de semaine dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » ne fait pas l’unanimité ! Exit le Coup de Maître, désormais le Maître de Midi dépend de son adversaire lors du Coup Fatal pour faire grimper sa cagnotte puisque c’est à deux qu’ils doivent donner un max de bonnes réponses afin d’atteindre des paliers. Une nouvelle formule déjà décriée sur les réseaux sociaux et qui a particulièrement pénalisé Cyprien aujourd’hui.











Les 12 coups de midi du 18 décembre, des arbres sur la nouvelle étoile mystérieuse

Avec une adversaire particulièrement mauvaise ce jeudi, il n’y a quasiment pas eu de bonnes réponses et Cyprien a donc signé une victoire à seulement 20 euros ! Un principe particulièrement injuste, le Maître de Midi n’ayant plus son destin entre ses mains. Mais cette règle de faire faire de sacrées économies à la production du jeu de TF1… Notez que la cagnotte de Cyprien totalise aujourd’hui 406.319 euros de gains et cadeaux.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours un ciel et des arbres sur la photo de fond. Difficile à dire mais il pourrait s’agir de la Bretagne en premier indice.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



