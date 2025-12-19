Les 12 coups de midi du 19 décembre : incroyable, Cyprien décroche sa 5ème étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)



Publicité





Les 12 coups de midi du 19 décembre 2025, 92ème victoire de Cyprien – Incroyable mais vrai ! Cyprien a décroché sa 5ème étoile mystérieuse ce vendredi midi à la surprise générale dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Après une victoire à 10.000 euros, Cyprien pouvait faire une seconde proposition pour l’étoile, où très peu de case était dévoilées et où on ne voyait que des arbres. Et au hasard total, il a trouvé la célébrité derrière cette étoile mystérieuse !











Publicité





Les 12 coups de midi du 14 décembre, Rafael Nadal était sur l’étoile mystérieuse

C’est en proposant Rafael Nadal au hasard que Cyprien a décroché cette étoile d’une valeur de 33.730 euros. Sa cagnotte totalise désormais pas moins de 445.049 euros de gains et cadeaux !

Sur l’étoile mystérieuse, c’était donc le champion de tennis Rafael Nadal.

Explications des indices apparus aujourd’hui :

🏆 Une coupe

Parce que Rafael Nadal est l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du tennis, avec des dizaines de trophées remportés, notamment ses mythiques victoires à Roland-Garros.



Publicité





🏌️ Une voiture de golf

En référence au golf, un sport que Nadal adore pratiquer en dehors des courts, au point de disputer parfois des compétitions amateurs de haut niveau.

🎮 Une manette de jeu vidéo

Rafael Nadal est une star des jeux vidéo de tennis : il a été l’égérie et un personnage jouable emblématique dans plusieurs jeux comme Top Spin ou AO Tennis.

🃏 Un jeu de cartes

Rafael Nadal a été égérie du site Poker Stars.

🐘 Un éléphant

Symbole de puissance, de mémoire et d’endurance — trois qualités qui définissent parfaitement le style de jeu et la longévité exceptionnelle de Nadal.

✈️ Un avion

Parce que sa carrière est mondiale : tournois aux quatre coins du globe, voyages constants et statut d’icône internationale du sport.

💃 Des castagnettes

Un symbole fort de ses racines espagnoles, rappelant Majorque, l’Espagne et la fierté culturelle qu’il revendique à travers sa carrière.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+