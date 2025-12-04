

Ça commence aujourd'hui du 4 décembre 2025, le sommaire – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, un inédit suivi d'une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 4 décembre 2025 à 13h55 « Double vie : prendre ses jambes à son cou ou y croire jusqu’au bout ? » (inédit)

Dans ce numéro inédit, Faustine Bollaert explore le thème « Double vie : prendre ses jambes à son cou ou y croire jusqu’au bout ? ». Entre secrets trop lourds à porter, choix impossibles et vies menées en parallèle, des invités aux parcours saisissants racontent les moments où tout aurait pu basculer. Leurs confidences intimes lèvent le voile sur ces existences à deux visages, où l’on doit décider : fuir… ou affronter coûte que coûte.

Et à 15h : « Ces artistes qui ont appris à vivre avec leurs failles » (rediffusion)

Faustine Bollaert, entourée d’experts, accueille sur son plateau trois artistes qui se livrent sans détour sur l’envers de leur vie de célébrité : Ycare, révélé dans La Nouvelle Star en 2008, raconte ses vingt années vécues comme une fête ininterrompue, marquées par la nuit et les addictions ; Kévin, alias Keen’V, revient sur les épisodes dépressifs et les tentatives de suicide qui ont suivi le décès de sa grand-mère ; enfin, Emma Daumas, découverte dans la Star Academy en 2002, évoque sa transition fulgurante de l’anonymat à la notoriété et les profondes dépressions liées à l’isolement et au déracinement. Une immersion sincère dans les zones d’ombre du star-system, à découvrir aujourd’hui.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.