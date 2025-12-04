« Mamans Noël » : votre téléfilm de Noël ce 4 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Mamans Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 4 décembre 2025 – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Mamans Noël ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Mamans Noël » : l’histoire, le casting (inédit)

Quelques jours avant Noël, Erin et Kelly découvrent un bébé abandonné dans leur boutique, accompagné d’un message qui leur est personnellement adressé. Confrontées à cette situation inattendue, elles doivent trouver un équilibre entre leur vie de couple, leurs carrières et les besoins d’un nouveau-né. En attendant que l’enfant soit confié à une famille ou que sa mère réapparaisse, elles choisissent de l’accueillir temporairement chez elles. Peu à peu, l’idée de l’adopter s’impose, les entraînant dans les démarches du placement familial, alors même qu’elles doivent affronter la période la plus chargée de l’année : les fêtes de Noël.

Avec : Katherine Barrell (Kelly Townsend), Ali Liebert (Erin Pinnelli), Lukas Grassmick (Nicholas), Andrew J. Hampton (Travis)



Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Mon miracle de Noël ».

« Mon miracle de Noël » : l’histoire et le casting

Pour Noël, Kaitlyn et son fils Adam rejoignent la famille de Brian, le père d’Adam, disparu dans un accident quatre ans plus tôt. Alors que Kaitlyn songe à vendre leur maison familiale et à accepter un poste en Europe, Adam, jusqu’ici très réservé, commence enfin à s’épanouir. Et si Matthew, l’ami d’enfance de son défunt mari, était finalement celui qui la convaincrait de rester ?

Avec : Ashley Williams (Kaitlyn Morrison), Lucas Bryant (Matthew Jamison), Brady Droulis (Adam Morrison), Francesca Bianchi (Maddy Turner)