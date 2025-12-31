Décès d’Évelyne Leclercq, figure emblématique de « Tournez manège ! »



Publicité





La télévision française est en deuil. Évelyne Leclercq, animatrice emblématique connue pour avoir présenté « Tournez manège ! », le jeu matrimonial culte des années 1980-1990 sur TF1, est décédée à l’âge de 74 ans, a annoncé sa famille à l’Agence France-Presse.











Publicité





La présentatrice s’est éteinte mardi 30 décembre 2025 à Grasse (Alpes-Maritimes), entourée de sa famille, après avoir lutté contre une très longue maladie, a indiqué sa fille, Céline Olive, dans un communiqué. Son entourage a salué son courage et l’amour qui l’ont portée jusqu’au bout.

Une carrière marquante à la télévision française

Née en 1951, Évelyne Leclercq avait débuté sa carrière comme speakerine avant de devenir l’un des visages les plus reconnaissables de TF1. Elle a notamment co-animé « Tournez manège ! » de 1985 à 1993, aux côtés de Fabienne Égal, Simone Garnier et du pianiste Charly Oleg. Ce jeu de rencontres, diffusé à l’heure du déjeuner, a marqué toute une génération de téléspectateurs et reste un symbole de la télévision de divertissement des années 1980 et 1990.

Outre « Tournez manège ! », Évelyne Leclercq avait également participé à d’autres programmes télévisés tels que Intervilles et avait fait des apparitions régulières à la radio, notamment dans Les Grosses Têtes sur RTL.



Publicité





TF1 a réagi ce mercredi dans un communiqué de presse : « Sa bienveillance, son humour et son professionnalisme ont fait d’elle une personnalité profondément aimée du public et respectée de tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Le groupe TF1 adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous partageons la peine de tous les Français qui ont grandi avec sa voix, son sourire et son humanité. »

La disparition d’Évelyne Leclercq laisse un vide dans le paysage audiovisuel français, et de nombreux hommages affluent aujourd’hui pour saluer une carrière faite de simplicité, de chaleur et de proximité avec les téléspectateurs.