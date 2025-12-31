Demain Nous Appartient du 31 décembre : Sofia prend la fuite avec Orso ! (résumé + vidéo épisode 2108 en avance)



Demain nous appartient du 31 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2108 de DNA – Sofia va déraper ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que l’ASE vient chercher Orso, elle panique et prend la fuite avec le bébé ! Et Pedro la suit…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 31 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2108

Au commissariat, Martin reproche à Aurore d’avoir menti au sujet d’Orso et d’avoir menacé Pedro, qui l’a dénoncée par mail anonyme. Il décide d’ouvrir une enquête sur lui et annonce que, concernant le bébé, l’ASE va désormais prendre le relais en lien avec les autorités espagnoles. Soraya et Sofia retrouvent Aurore et assurent avoir des éléments pour la défendre, même si l’absence du témoignage de la mère d’Orso fragilise encore le dossier. Martin confirme qu’en attendant, l’ASE s’occupera de l’enfant.

Martin interroge ensuite Alain au sujet de Pedro, revenu à l’improviste après deux ans d’absence. Malgré la défense de son père, Martin souhaite l’entendre lui-même, sans savoir que Pedro écoute leur conversation.



Chez les Daunier, William, Aurore et Samuel rassurent Sofia : l’ASE ne viendra pas pendant les fêtes. La famille se prépare donc à fêter le Nouvel An ensemble. Mais contre toute attente, des agents de l’ASE arrivent le soir du réveillon. Affolée, Sofia s’enfuit avec Orso sous les yeux de Soraya et Gabriel, tandis que Pedro se met à la suivre discrètement en voiture…

De son côté, Karim repense à son rendez-vous avec Émilie et décide de lui proposer un partage équitable de l’addition. Touchée par son geste, Émilie lui envoie ses vœux pour la nouvelle année. Enfin, Noor accepte l’invitation de Romain à une soirée déguisée. Leur soirée prend une tournure imprévue près de la plage, où ils partagent un moment intime sous les étoiles.

VIDÉO Demain nous appartient du 31 décembre – extrait de l’épisode

